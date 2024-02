Ryanair a Reggio, Maria Tripodi: “risultato straordinario di Occhiuto, la Calabria avrà un grande futuro”

StrettoWeb

“La programmazione estiva di Ryanair per la Calabria, con 30 rotte totali e 100 milioni complessivi di investimenti, è un risultato straordinario del presidente Roberto Occhiuto che in soli due anni dal suo insediamento è riuscito a consolidare e a rilanciare il sistema aeroportuale regionale che sembrava sull’orlo del collasso. Per la prima volta nella storia regionale c’è una strategia del turismo fatta di atti concreti e non di chiacchiere come nel passato”. Lo afferma in una nota Maria Tripodi, sottosegretario agli Affari Esteri.

“I nuovi collegamenti produrranno un’espansione reale delle presenze di visitatori e certamente una crescita economica per i nostri territori. Questa, come altre azioni messe in campo dall’attuale governo regionale, è la dimostrazione che la Calabria è governabile e può guardare al futuro in una chiave finalmente di ottimismo”.

