Nuove rotte internazionali di Ryanair a Catania: le destinazioni

In attesa di sapere quali saranno le rotte che rilanceranno l’Aeroporto di Reggio Calabria, Ryanair oggi ha tenuto una conferenza stampa a Catania in cui ha annunciato ufficialmente le cinque nuove rotte europee. Le destinazioni estive del 2024 saranno Heraklion, Parigi, Praga, Rodi e Tirana. Oltre ai nuovi voli, l’investimento della compagnia irlandese comprenderà anche l’inserimento di un nuovo aeromobile, portando la propria flotta catanese a cinque.

“Le nuove rotte e gli importanti investimenti a Catania confermano l’impegno costante di SAC e della compagnia aerea, che da sempre mettono al centro le esigenze dei viaggiatori, per contribuire in maniera significativa alla crescita economica del territorio e alla valorizzazione della Regione. La nostra priorità, come SAC, è quella di coniugare la garanzia di un’ampia scelta di mete, unita alla migliore esperienza di viaggio, allo sviluppo turistico e commerciale di Catania e della Sicilia nel suo complesso”, ha detto Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC.

