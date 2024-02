Rubava finestre dalle case popolari: beccato dai carabinieri nel reggino

StrettoWeb

I controlli su strada non accennano a rallentare da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria. Ne è un esempio l’episodio che ha visto coinvolti i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro che qualche sera fa, durante un servizio volto alla prevenzione e repressione dei reati in genere a Rosarno, hanno sorpreso un uomo del posto mentre asportava delle finestre da un edificio popolare. L’uomo infatti, è stato sorpreso con sei finestre già asportate e pronte per essere poste all’interno del furgone.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in stato d’arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria palmese che una volta convalidato l’arresto gli ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte a settimana.

Ancora una volta, i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro hanno permesso il ripristino delle condizioni di legalità che permettono il quieto vivere in società. Il rispetto delle norme e la certezza della loro applicazione è garanzia di una comunità più sicura e sana, e i Carabinieri esistono a presidio della popolazione.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva.

