Rosarno, continua la protesta degli agricoltori: trattori in marcia in tutta la Calabria

“Stanno distruggendo la nostra agricoltura“: è uno dei cartelli che questa mattina svettavano in testa al corteo dei 50 trattori, partiti dal punto di raccolta di Spezzano Albanese, nel Cosentino, e che hanno raggiunto intorno a mezzogiorno la città di Castrovillari. E mentre a Bruxelles oggi è previsto un vertice straordinario dei 27 paesi europei sull’emergenza che sta scuotendo la Francia, la Germania, la Polonia, la protesta degli agricoltori infiamma diverse aree della Calabria, con presidi lungo le strade statali che ormai da una decina di giorni interessano la regione da nord a sud, come a Reggio e Crotone, senza tralasciare la cittadella della Regione Calabria a Catanzaro.

Gli agricoltori protestano essenzialmente per il costo ormai insostenibile del gasolio e di altre materie prime, per la concorrenza di prodotti provenienti dall’estero, per l’introduzione di norme che consentono l’uso alimentare di derivati come la farina di grillo. Una protesta che con il passare dei giorni tende a spostarsi nei centri abitati, come è avvenuto oggi a Castrovillari e come accadrà domani a Crotone.

Solidali con le ragioni degli agricoltori i vescovi della Calabria. Il presule di Crotone, che nei giorni scorsi si era recato al presidio di Botricello, ieri è stato anche a quello degli agricoltori del crotonesi in località Passovecchio sulla strada statale 106.

Anche a Rosarno continua la protesta degli agricoltori

“Siamo qua a difendere i nostri diritti. Stamattina abbiamo ricevuto il vicesindaco della città metropolitana di Reggio Calabria Versace, ieri sono venuti una 20ina di sindaci della Piana di Gioia Tauro. Non sappiamo quanto staremo, la voglia è di stare anche un mese, non abbiamo problemi, siamo in mezzo ad una strada come lavoro e come attività e in mezzo ad una strada stiamo”. E’ questo lo sfogo degli agricoltori ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

