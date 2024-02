Roma-Inter, spettacolo all’Olimpico: vince Inzaghi per 2-4

StrettoWeb

Nonostante la pioggia, l’Olimpico si è assolutamente divertito, anche se avrebbe preferito un altro risultato. Questo pomeriggio, l’anticipo di lusso di Serie A tra Roma e Inter si è concluso sul 2-3 per i nerazzurri, in una gara contrassegnata da rimonte e contro rimonte. Alla fine però esulta Inzaghi, che si conferma sempre più primo, nonostante un De Rossi che in queste prime giornate sulla panchina giallorossa sta dimostrando la stessa personalità che aveva in campo.

Gol del vantaggio dell’ex laziale Acerbi, dopo consulto Var e non senza contestazione. Poi, però, la Roma prende le misure e la ribalta in chiusura di primo tempo: prima Mancini di testa su piazzato, poi El Shaarawy in contropiede con un palo-palo un po’ fortunoso. Nella ripresa, sale di nuovo in cattedra l’Inter, con un Thuram sempre più decisivo: bastano due zampate, una difesa della Roma un po’ dormiente e l’autorete di Angelino, per ribaltarla e fissare il 2-3. Nel recupero, in contropiede, la chiude Bastoni.

