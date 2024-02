Il ritorno del Carnevale a Corigliano-Rossano: l’entusiasmo di grandi e piccini

StrettoWeb

Un successo la formula per famiglie, il ritorno delle sfilate dei carri allegorici per questa edizione di Carnevale con la Clementizia e con il supporto delle locali ProLoco e diverse associazioni del territorio. Nonostante i primi giorni di festa siano stati funestati dal maltempo – ricordiamo che domenica 18, si terrà la sfilata rinviata sabato 12 con raduno in via Fontanelle (piazzale MD), ore 15, e arrivo in Piazza Salotto – grande entusiasmo e partecipazione si sono registrati in tutti gli eventi collaterali.

Tante iniziative a Villa De Falco, Parco Fabiana Luzzi e in Piazzetta Portofino, con tanti bimbi vestiti in maschera, coriandoli, stelle filanti, spettacoli di magia, trampolieri, bolle di sapone, truccabimbi e tanti giochi. Di grande impatto le sfilate dei carri allegorici e la premiazione della maschera più bella con la partecipazione di diverse scuole del territorio. Sempre un successo e molto partecipata la sfilata in morte del carnevale nel centro storico di Corigliano con il carro allegorico di “Grigorij Carnivaleri” gruppo scena carnevale tradizionale, banda musicale, gruppi scolastici e folk, i tradizionali maccheroni con polpette, ciambelline fritte, intrattenimento musicale e spettacoli.

“Una tradizione da rispettare quella del Carnevale – afferma il sindaco Flavio Stasi – un programma in cui i bambini e la loro gioia esserci sono stati protagonisti assoluti di momenti diversi che abbiamo pensato e costruito dallo Scalo ai Centri Storici, passando per la Marina, con sfilate, animazioni, spettacoli e degustazioni. Come amo ripetere: Bambini felici, sindaco felice”.

