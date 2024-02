Maxi rissa a Cosenza nella notte di Carnevale: ferito un poliziotto

StrettoWeb

Un Carnevale finito male: è quanto accaduto a Cosenza, in un locale del centralissimo Corso Mazzini, teatro di una violenta rissa. Un gruppo di giovani, mentre partecipava ad una delle tante feste organizzate in città, ha cominciato a litigare all’interno della struttura. Il diverbio è poi proseguito fuori tanto da scatenare preoccupazione tra i presenti: intorno alle 4:30 del mattino, è intervenuta una volante della Polizia di Stato. Uno degli agenti, sul posto per tentare di sedare gli animi, è rimasto coinvolto nella colluttazione riportando alcune ferite. Trasportato in Pronto Soccorso all’Annunziata di Cosenza, ha ricevuto le cure del caso. Intanto la Polizia ha avviato le indagini per risalire ai responsabili dell’accaduto.

