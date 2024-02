Ripartono i corsi al ‘Museo del Fumetto’ di Cosenza

StrettoWeb

Laboratori didattici, workshop, visite e soprattutto matite, colori, sogni. La scuola di fumetto, all’interno del Museo del Fumetto di Cosenza, fa emozionare bambini e ragazzi, tutti impegnati a realizzare le loro storie su carta. A marzo ripartiranno le attività didattiche con due corsi, uno per bambini e l’altro per adulti, dedicati all’arte sequenziale. Gli studenti intraprenderanno un viaggio alla scoperta di nuovi mondi espressivi, ricchi di possibilità, in un ambiente formativo, accogliente e stimolante, per dare forma alle loro potenzialità attraverso i meccanismi e le tecniche del fumetto, della scrittura creativa, dell’animazione, dell’illustrazione e della grafica digitale.

I corsi della scuola formano professionisti preparati a operare nei vari settori della narrazione per immagini. Grazie a percorsi che partono dai fondamenti del disegno e dello storytelling, le lezioni riescono a costruire e sviluppare competenze solide, permettendo agli allievi di imparare a esprimersi e a creare i propri lavori originali. Diversi livelli d’apprendimento garantiscono una formazione d’eccellenza attraverso cui lo studente può prepararsi a entrare nel mondo del lavoro.

Dalla sua fondazione, la Scuola ha portato avanti decine di corsi e workshop che hanno visto quasi duemila artisti e studenti prendere parte alle attività arricchendosi di idee e stimoli. Negli anni, la Scuola del Fumetto di Cosenza ha avviato importanti collaborazioni con altre realtà affini di tutta Italia, tra cui la Scuola Italiana di Comix, la Scuola Romana dei Fumetti, la Nemo Academy di Firenze, la Scuola Salernitana del Fumetto Comix Ars e la Scuola di Fumetto Inkiostro di Foggia.

I docenti della scuola sono artisti, fumettisti, scrittori e professionisti della comunicazione visuale che da anni lavorano nel settore in collaborazione con le più importanti realtà editoriali nazionali e internazionali. Ogni corso è da loro pensato per formare gli artisti, i fumettisti, gli scrittori e i professionisti a venire ed è arricchito da speciali approfondimenti e laboratori. Le attività del Museo e della Scuola del Fumetto di Cosenza sono a cura di Cluster Società Cooperativa.

