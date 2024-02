Rino Gattuso esonerato dal Marsiglia: parole durissime alla squadra

StrettoWeb

Rino Gattuso non è più l’allenatore del Marsiglia. Arrivato a settembre 2023, non è riuscito a dare una svolta al club francese. Fatale è stata la sconfitta di ieri contro il Brest (nonostante l’uomo in più), in cui il tecnico calabrese ha sbottato contro i calciatori, chiedendo scusa ai tifosi: “nel calcio serve un’anima ed è quel che ci manca. Bisogna essere onesti: non meritiamo questa maglia. Non si può giocare con questa mentalità. Mi scuso con i tifosi. Abbiamo toccato il fondo, più basso di così non si può andare”.

Manca ancora l’ufficialità dell’esonero, che però è ufficioso: da capire se sarà una separazione consensuale o un esonero vero e proprio comunicato dalla società. Di certo c’è che il Marsiglia non vince da dicembre, gioca male, non tira quasi mai in porta e si è allontanato quasi definitivamente dalla zona Champions.

