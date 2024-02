Respinto l’emendamento della Lega sul terzo mandato dei Governatori

StrettoWeb

Il terzo mandato per i governatori non passa. L’emendamento della Lega al dl elezioni è stato respinto appunto respinto. In commissione Affari costituzionali del Senato, si sono espressi contro la proposta di modifica Fratelli d’Italia, Forza Italia, Pd, M5S e Alleanza Verdi – Sinistra. A sostegno della Lega ha invece votato Italia Viva, mentre Azione.

Tosato (Lega): “partita non chiusa”

“Nonostante il voto contrario della commissione Affari costituzionali in Senato sull’emendamento per il terzo mandato dei governatori di Regione per noi la partita non è chiusa”. Così in una nota il senatore veneto della Lega Paolo Tosato, vicepresidente della commissione Affari costituzionali. “Continuiamo a ritenere che la scelta o la bocciatura di un rappresentante del popolo, a ogni livello, debba passare dal voto dei cittadini e non da una decisione dei partiti. Noi ci fidiamo dell’unico giudizio che conta in democrazia: il voto popolare. In particolare in Veneto, siamo convinti che anche gli elettori di Fratelli d’Italia e Forza Italia siano con noi”, conclude.

