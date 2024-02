Relazioni scuola-impresa: Crotone in prima linea per orientare i giovani al lavoro

StrettoWeb

Va avanti la proficua collaborazione, già avviata da diversi anni, tra la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, il Centro per l’impiego di Crotone e Anpal Servizi. Una sinergia rinnovata ancora nella giornata di ieri con la sottoscrizione di un accordo di partenariato.

I network territoriali per le transizioni ed il lavoro: l’accordo operativo di partenariato proposto dal Centro per l’Impiego di Crotone con Anpal Servizi S.p.A coinvolge oltre che l’ente camerale anche, in qualità di partner, Confindustria Crotone, la Fondazione Consulenti del Lavoro di Crotone, l’Istituto d’Istruzione superiore “Ciliberto – Lucifero”, l’Istituto Tecnico Industriale “Guido Donegani” e l’Istituto d’Istruzione secondaria superiore Polo di Cutro.

L’intesa annovera tra la finalità quella di rafforzare i servizi di orientamento in uscita ai percorsi scolastici, di attuare strategie in risposta alla sfida dell’occupabilità e dello sviluppo della carriera

formativa e lavorativa di studenti e lavoratori. Tale collaborazione nasce dal progetto “Insieme creiamo il futuro”, finalizzato a favorire il contatto tra la scuola ed il sistema delle imprese, agevolando l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

Ad introdurre i lavoro propedeutici alla stipula dell’accordo la vicepresidente dell’ente camerale Emilia Noce, all’evento hanno partecipato Gabriella Iuzzolini responsabile del Centro per l’Impiego di Crotone, i rappresentanti di ANPAL Servizi, Massimo Elia rappresentante della Fondazione Consulenti del Lavoro di Crotone e i referenti dell’Istituto d’Istruzione secondaria superiore Polo di

Cutro.

“Fare rete è indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati” ha dichiarato il vicepresidente Emilia Noce. “Per realizzare progetti, attività efficaci ed efficienti per la crescita del territorio, la Camera di commercio ha accolto con grande piacere l’invito di collaborazione proposto dal Centro per l’impiego di Crotone e ANPAL Servizi, in quanto tale collaborazione, attraverso la realizzazione di laboratori, seminari, eventi formativi ed informativi, favorirà la creazione di relazioni stabili tra scuola e impresa, e consentirà alle aziende di reperire più facilmente le figure professionali di cui sono alla ricerca e ai nostri ragazzi fornirà opportunità di crescita spendibili nel mondo del lavoro”.

