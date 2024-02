Regionali Sardegna, Truzzu: “la sconfitta è mia responsabilità, a Cagliari voto contro di me”

StrettoWeb

“La responsabilità della sconfitta è del sottoscritto e di nessun altro”. Lo dichiara Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari e candidato del centrodestra sconfitto alle Regionali in Sardegna, parlando in conferenza stampa a Cagliari. “A Cagliari è stato un voto contro di me più che un voto per Todde”, aggiunge.

Truzzu: “ho chiamato Todde per farle i complimenti”

“Stamattina ho chiamato Alessandra Todde e le ho fatto i complimenti. Le ho detto che ci rivedremo in Consiglio regionale. Abbiamo perso davvero per uno ‘sputo’, circa duemila voti su 750mila sardi che sono andati a votare”. Sono le prime parole di Paolo Truzzu, ieri in silenzio per tutta la giornata, durante la sua conferenza stampa a Cagliari.

Truzzu: “nessun riconteggio, ma valuteremo se fare ricorso”

“Non chiederemo alcun riconteggio. Una volta che avremo i dati del Tribunale valuteremo con i dati delle nostre sezioni quale è la situazione. E se ci saranno elementi per fare ricorso lo faremo, ma non è all’ordine del giorno. Non c’è il verbale della Corte d’Appello. Qualche dubbio te lo fanno avere ma qualsiasi valutazione sarà fatta con il verbale in mano”. Così Paolo Truzzu in conferenza stampa dopo la sconfitta alle elezioni regionali in Sardegna.

