Regionali Sardegna, Todde chiude la campagna con madre e nipote

Alessandra Todde viene accolta con un lungo applauso sul palco della Fiera di Cagliari dove chiude la sua corsa verso il voto di domenica con mamma e nipote. “Quello che dico a chi è indeciso, a quelli che sono arrabbiati, a quelli che pensano che la loro voce non conti è che il cambiamento si può fare“, rimarca Todde.

“Metà dei sardi non sta più andando a votare – sottolinea – ma i sardi non stanno bene e non andare a votare significa semplicemente dire: ‘continuate a fare il disastro che avete fatto’. Io credo che il centrodestra, anzi la destra che è al governo in questo momento in Regione, stia sperando che i sardi non vadano a votare, per poter continuare esattamente come hanno fatto negli ultimi cinque anni. Se i sardi vogliono un cambiamento devono prendere coraggio, andare a votare e ritirare fuori l’orgoglio di voler vivere con dignità nella loro terra”.

