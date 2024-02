Regionali Sardegna, Soru: “noi gli unici ad aver fatto politica coinvolgendo la gente”

StrettoWeb

Un migliaio di persone al Teatro Massimo di Cagliari per la chiusura della campagna elettorale del candidato presidente della Coalizione sarda, Renato Soru. “Abbiamo fatto un lungo viaggio, cominciato sei mesi fa – ha esordito Soru dal palco -. Piano piano ci siamo confrontati su piano paesistico, sanità e tempi ragionevoli per le cure. Tappa per tappa, c’è stata una discussione aperta che si rinnovava. Gli altri erano bloccati. Il centrodestra non sapeva chi mandare avanti, il centrosinistra parlava di primarie o non primarie. Sempre nelle stesse stanze, non aperte alla gente. Noi invece abbiamo fatto politica con una visione collettiva”.

“Alla Sardegna – rimarca Soru – sono stati negati dei diritti in questi cinque anni, è stata negata la partecipazione delle organizzazioni, delle cooperative. È mancata l’inclusione sociale. Tante cose si sarebbero potute fare anche per creare e sostenere lavoro con i tre miliardi nascosti nelle tesorerie della Regione e altri fondi. Quanta distrazione nel finanziamento della legge 162 per le persone in difficoltà”.

