Regionali Sardegna, Paolo Truzzu: “voglio restituire piena mobilità ai sardi”

La continuità territoriale di Paolo Truzzu. Alla fine del mandato il candidato del centrodestra alle prossime regionali, dovendo scegliere tra tante cose, vorrebbe essere ricordato soprattutto per quello. “Mi piacerebbe – spiega all’ANSA – ci ho pensato, ci penso spesso e vorrei davvero che fosse la volta buona per risolvere il problema della mobilità dei sardi”. “Per trovare una soluzione – argomenta il sindaco di Cagliari – la Regione non può andare da sola a combattere la sua battaglia. In questo senso sarà importante l’appoggio del governo in questa lotta per i diritti dei sardi”.

“Premier amica? Non lo nascondo. La sintonia e la confidenza con lei e con altri ministri possono essere importanti per lavorare su questo tema e per altri settori. Senza dimenticare però che la Sardegna deve anche imparare a crescere e a prendersi le sue responsabilità. C’è la fase della richiesta, e va bene. Ma deve essere accompagnata anche dalla capacità di fare quello che può fare anche da sola, ad esempio spendendo, e spendendo bene, le risorse che arrivano. In modo che ne arrivino altre”, conclude Truzzu.

