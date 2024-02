Regionali Sardegna, Conte: “è una sconfitta di Meloni, deve metterci la faccia”

StrettoWeb

“Paolo Truzzu, con la sua dichiarazione in cui si prende tutta la responsabilità della sconfitta, é stato molto generoso nei confronti della presidente Giorgia Meloni perché è lei che l’ha scelto“. Lo ha detto Giuseppe Conte a margine della conferenza stampa di Alessandra Todde.

“In realtà Giorgia Meloni ha riempito la campagna elettorale di gigantografie con la sua faccia: non so se ha dichiarato qualcosa ma non ci ha ancora messo la faccia, forse è il caso di mettercela personalmente perché credo abbia gestito questa vicenda un po’ con arroganza”, conclude Conte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.