Regionali Sardegna, comizio di Meloni, Salvini e Tajani: “l’alleanza Pd – M5S è un esperimento fallito” | FOTO

StrettoWeb

La Fiera di Cagliari gremita per il comizio di chiusura della campagna elettorale di Paolo Truzzu per le regionali in Sardegna. Dal pomeriggio si sono alternati tutti i leader di Centro/Destra: Maurizio Lupi, Lorenzo Cesa, Gianfranco Rotondi, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Ha preso la parola anche il governatore uscente Christian Solinas “scartato” da Fratelli d’Italia per dare spazio al sindaco di Cagliari.

Meloni: “ringrazio Solinas”

“A Paolo Truzzu voglio dire di non preoccuparsi per il tanto fango che hanno tentato e tenteranno di gettargli addosso: ci siamo passati tutti, ma io penso che sia sempre una buona notizia. Dimostra il nervosismo di partiti senza più un’identità, proposte da fare, risposte da dare e senza più la gestione del potere che lungamente li ha tenuti in piedi. Dimostrano la loro vera natura di partiti estremisti e rabbiosi che non hanno nulla da dire in positivo e possono solo tentare di gettare fango sugli avversari. Non hanno molti argomenti nel merito”. Lo ha detto la premier e leader di FdI Giorgia Meloni a Cagliari, nel comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le Regionali in Sardegna. “Ringrazio i leader del centrodestra, ringrazio Solinas e il Partito sardo d’azione, e tutte liste che hanno deciso di accompagnarci in questa avventura per portare Paolo Truzzu alla guida della Regione Sardegna – ha detto -. E voglio ringraziare Paolo per aver accettato di raccogliere questa sfida”.

Meloni: “ma che è il campo largo?”

“Noi non stiamo insieme per costrizione, stiamo insieme da 30 anni, la nostra visione è compatibile. E non veniamo in Sardegna a fare l’esperimento del campo largo. Ma che è? Largo rispetto a un campo da calcio? I sardi non meritano di essere cavie di un esperimento per mettere insieme gente che a Roma manco si guarda e qua fa finta di volersi bene. Lo abbiamo già visto il campo largo: quando metti insieme chi non ha visione comune e sì e no si sopporta, i risultati sono quelli del Conte 2”. Lo ha detto la premier e leader di FdI Giorgia Meloni a Cagliari, nel comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra.

Truzzu: “l’alleanza Pd – M5S è fallimentare”

“Queste elezioni sono fondamentali non per il futuro del governo o per le europee ma perché è c’è in gioco il futuro dei sardi e della Sardegna: La scelta da comunicare è tra il centrodestra, autonomista con la coalizione portatrice di rispetto e lavoro e democrazia e chi invece, per interesse di partito e occupazione di poltrone ha voluto fare un esperimento e della Sardegna una cavia: noi non siamo la cavia di Pd e M5s un esperimento che è finito ancora prima di nascere”. Lo ha detto dal palco della Fiera di Cagliari il candidato governatore del centrodestra per le regionali in Sardegna Paolo Truzzu.

Salvini: “io e Giorgia Meloni siamo uniti”

“Domenica qui in Sardegna sarà un referendum sul valore del lavoro, il lavoro è sacro, dall’altra parte, invece, c’è il disvalore del non lavoro”. Lo ha detto il ministro dell’interno Matteo Salvini a Cagliari dal palco dell’evento finale della campagna elettorale per Paolo Truzzu. Salvini attacca la sinistra sul reddito di cittadinanza: “Dicono, ‘Ti pago per stare a casa a non lavorare’, ma fatelo a casa vostra – rimarca il leader della Lega – non in Sardegna dove c’è gente che andava in miniera”. “Non vedo l’ora che arrivi domenica – aggiunge – per mettere giustizia a tante chiacchiere: il 2023 si chiude con un record storico per gli occupati in Italia”.

“In chiave nazionale più su qualche giornalone, sul Corriere o sulla Repubblica, provano ad allontanare me e Giorgia più andiamo avanti insieme e compatti come una sola persona per cinque anni non un minuto di meno”, rimarca Salvini. “Più provano a farci litigare più cementano quella che non è solo alleanza politica, è che in Giorgia non ho trovata un’alleata e un’ottima presidente del Consiglio ma un’amica e in politica questo fa la differenza”, conclude Salvini.

Solinas: “il centrodestra merita di continuità”

“Questa formula politica merita continuità e di vedere il compimento di tanti punti programmatici portati avanti in una legislatura falcidiata da guerre e dal covid“. Lo ha detto il governatore sardo uscente Christian Solinas. Il presidente della Regione, che si è fatto da parte dopo la candidatura del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha spiegato che è stato il “centrodestra a mettere mano alle storture fatte nelle legislature precedenti. Siamo la regione che ha gestito meglio la fase del covid e abbiamo chiuso l’accordo più importante sulle entrate – ha aggiunto – Abbiamo bisogno di portare avanti i tanti progetti: sono convinto che tutti insieme potremmo centrare l’obiettivo”.

Tajani: “noi andiamo d’amore e d’accordo”

“Siamo tutti uniti, mi dispiace per la sinistra e per i giornali di sinistra, ma noi andiamo d’amore e d’accordo“. Lo ha detto il leader di Forza Italia Antonio Tajani sul palco di Cagliari per l’evento finale della campagna elettorale di Paolo Truzzu, dopo l’intervento del vice premier Matteo Salvini. “E andremo d’amore e d’accordo – ha sottolineato – anche per vincere le elezioni regionali nelle Marche, in Abruzzo, nelle altre regioni e anche in Europa”. Nessuno ha paura di noi perché siamo credibili e responsabili – ha aggiunto -. Noi stiamo lavorando per risolvere i problemi della Sardegna, questa regione merita che si faccia ancora di più. Ringrazio Solinas per il lavoro fatto, ora andiamo avanti con Paolo Truzzu”. “Siano tranquilli i signori della sinistra che non andiamo a pescare nel mare dell’alleato. C’è uno spazio politico enorme tra Meloni e Schlein e noi vogliamo allargare il centrodestra con un lavoro di squadra”, conclude Tajani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.