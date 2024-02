A Reggio un incontro sull’intelligenza emotiva nella vita quotidiana

StrettoWeb

L’associazione culturale Le Muse “Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria si appresta alla sua consueta attività di conversazioni domenicali questa settimana, con un appuntamento dedicato all’Intelligenza emotiva nella vita quotidiana. L’evento, questa domenica 25 febbraio alle ore 18, prevede – presso la Sala D’Arte Le Muse di via San Giuseppe 19, come ricorda il presidente Muse Giuseppe Livoti – un incontro con una conversazione che vuole approfondire l’intelligenza emotiva suddivisa in: consapevolezza di sé, gestire le proprie emozioni, motivare se stessi, empatia ed abilità sociali così come ricorda lo schema del Goleman.

La tematica torna utile, oggi come oggi, a gestire la vita nel quotidiano, poiché per “intelligenza emotiva” si intende la capacità di comprendere, utilizzare e gestire le proprie emozioni in modi positivi per alleviare lo stress, comunicare in modo efficace, entrare in empatia con gli altri, superare le sfide e disinnescare i conflitti. In termini pratici, questo significa essere consapevoli che le emozioni possono guidare il nostro comportamento e avere un impatto sulle persone e imparare a gestire quelle emozioni, sia le nostre che quelle degli altri. Prima di poter sviluppare l’intelligenza emotiva, è quindi necessario avere una buona capacità di mentalizzazione, cioè di concepire noi stessi e gli altri come aventi degli stati mentali.

Un incontro che sarà anche modus di sperimentate come l’intelligenza emotiva serve a costruire relazioni più forti, avere successo a scuola e al lavoro e perseguire efficacemente obiettivi di carriera e personali, aiutandoci a connetterci con i nostri sentimenti, trasformando l’intenzione in azione e facendoci prendere decisioni su ciò che conta davvero per noi. Alcuni studi sull’intelligenza emotiva suggeriscono che possa essere appresa e rafforzata, mentre altri sostengono che sia una caratteristica innata.

L’intelligenza emotiva per Daniel Goleman significa anche essere consapevoli delle proprie emozioni, senza reprimere i sentimenti. Motivare se stessi è essenziale anche per concentrare l’attenzione e mantenere la motivazione nel perseguimento di un obiettivo. Può essere importante, ad esempio, distinguere se si sta agendo spinti dalla speranza di successo, piuttosto che dalla paura del fallimento. La manifestazione rientra nelle attività della Sezione Muse Area Medico Scientifica con la sua delegata dott.ssa Stefania Isola che introdurrà l’argomento.

Ne discuteranno, nella qualità di esperti della nostra regione, il medico psichiatra Gabriele Quattrone, la psicologa Emanuela Elettra Smorto e il medico Salvatore Borrelli. Particolare attenzione verrà data alle abilità che ci permettono di avere successo nelle relazioni sociali così come la capacità di comunicare in modo efficace, gestire i conflitti, cooperare in team ed essere un buon leader rientrano tra queste, così come essere capaci di comportamenti prosociali. Ancora una manifestazione per capire gli aspetti molto importanti della nostra personalità che ci permettono di affrontare i problemi che incontriamo nella vita. Una manifestazione che sicuramente si colloca come approfondimento su quelle abilità che ci acconsentono di identificare correttamente le nostre emozioni e quelle degli altri, gestirle e usarle in modo intelligente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.