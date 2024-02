Reggio Calabria, ritrovato morto il 75enne scomparso da Feroleto della Chiesa

StrettoWeb

Rinvenuto senza vita il corpo di Agostino Toscano, il 75enne scomparso da Feroleto della Chiesa, in provincia di Reggio Calabria, lo scorso 5 febbraio. Il cadavere è stato rinvenuto dai Carabinieri dopo intensi giorni di ricerca ed è stata disposta l’autopsia per accertare le cause della morte.

Dell’uomo si era anche interessata la nota trasmissione “Chi l’ha visto?” che aveva condiviso un appello con la foto del signor Agostino e una breve descrizione: “vive da solo a Feroleto ed è stato avvistato l’ultima volta il 5 febbraio intorno alle 14 davanti a una tabaccheria. Non ha con sé il cellulare e non si sa se abbia i documenti. Cammina trascinando i piedi”.

