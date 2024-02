Reggio Calabria: via Itria asfaltata solo pochi mesi fa e già è impraticabile

StrettoWeb

Le strade della città di Reggio Calabria sono sempre più disastrate e devastate. Come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo scattate oggi in via Itria all’incrocio con il Viale Calabria, le voragini sono enormi e praticamente occupano tutta la carreggiata.

“Inutile evidenziare che si tratta di una strada molto trafficata adiacente un grande centro commerciale ma l’aspetto da sottolineare è che la strada è stata completamente asfaltata durante la scorsa estate e già si presenta così. Chi controlla la qualità dei lavori? Le strade vengono asfaltate per durare quanto? È normale che una strada duri circa 6 mesi e dopo presenti buche vaste e profonde? Gli automobilisti hanno danni ed ancora peggio i motociclisti rischiano incidenti e seri infortuni“. E’ questa la segnalazione che un lettore ha inviato a StrettoWeb.

