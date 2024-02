Reggio Calabria, Ripepi: “Valanidi è avvelenata. Falcomatà e Brunetti non hanno mai fatto nulla per quel territorio”

StrettoWeb

Tradizionale diretta social per Massimo Ripepi, candidato sindaco di Reggio Calabria e leader di Rivoluzione Rheggio. Il consigliere comunale, nel ringraziare Antonio Zappia per la lettera inviata a StrettoWeb, si è voluto soffermare sul disastro ambientale di Valanidi: “quella zona è avvelenata ed il dato più rilevante è che Falcomatà e Brunetti non hanno mai fatto nulla per quel territorio, anzi in 9 anni non sono mai andati se non una volta. Cosa dovrebbe fare il sindaco? Mettere sicuramente una vigilanza ed emettere un’ordinanza“, rimarca Ripepi.

Ripepi sugli “affaristi” e sull’aeroporto

“Gli affaristi sono spaventati dalla nostra forza e vedrete che ci metteranno in difficoltà inventandosi cose e preparando trappole. Con il nostro progetto salveremo la città in quanto Centrodestra e Centrosinistra sono uguali”, sottolinea Massimo Ripepi. Per ultimo la questione Aeroporto: “la Sacal pare abbia finanziato Ita a Lamezia, rischiamo che quando andrà via Ryanair di rimanere senza compagnie. Dobbiamo stare attenti e vigilare sui voli che metteranno”, conclude Ripepi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.