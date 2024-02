Reggio Calabria, serata a tema anni 60 per un anniversario speciale: ingresso libero e un super regalo

StrettoWeb

Il 2024 segna il 60° anniversario della storica scuola d’inglese, ih British School di Reggio Calabria, che ha aperto le sue porte nel 1964. Quest’anno verranno organizzati numerosi eventi per celebrare questo importante traguardo. Il primo appuntamento sarà venerdì 16 febbraio con una festa a tema anni ’60! Sarà una serata ricca di musica e balli, con il talentuoso DJ Antonio Lubrano che ci farà rivivere i ritmi degli anni ’60 e non solo.

A Reggio Calabria la serata a tema anni 60 di ih British School: le info utili

“Questo evento non ha scopi didattici, ma è dedicato esclusivamente al divertimento e alla socializzazione tra i nostri studenti adulti e i nostri partner”, spiega la Direttrice della scuola Patrizia Quattrone, “È l’occasione perfetta per iniziare a festeggiare i 60 anni della scuola insieme con tutta la nostra comunità!”

Dettagli dell’evento:

Data: venerdì 16 febbraio 2024

Orario: 21:30

Luogo: MEET – Via Possidonea, 25

Unisciti per una serata all’insegna della spensieratezza. La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati, quindi ti invitiamo a confermare la tua presenza tramite il seguente link: Conferma la tua presenza.

Nuove opportunità per migliorare l’inglese con ih British School Reggio Calabria

Come parte integrante dell’offerta formativa, la ih British School organizza per i propri studenti attività sociali didattiche e/o ludiche come questa festa. L’obiettivo di queste attività è quello di favorire la pratica linguistica in contesti diversi dalla classe e di creare momenti di socialità che facilitino la relazione tra gli studenti stessi.

Per coloro che desiderano migliorare il loro inglese e far parte di questa comunità, sono in partenza i nuovi i corsi per adulti. I partecipanti alla festa avranno uno sconto di 200€ iscrivendosi entro il 23 febbraio ad uno dei percorsi collettivi disponibili.

Per ulteriori informazioni, chiama il numero 0965/20024 o recati presso la sede in Via Argine Destro Annunziata 13, discesa Ponte della Libertà.

