Ancora Reggio Calabria a Sanremo: l’intervista al cantautore reggino Michelangelo Giordano | VIDEO

Quanta Calabria a Sanremo, quanta Reggio a Sanremo. Lo scriviamo da giorni e, di serata in serata, scoviamo sempre nuovi calabresi, grazie ai servizi di Graziano Tomarchio. Quest’ultimo ha intercettato e intervistato, per StrettoWeb, il cantautore reggino Michelangelo Giordano. “Ci sono anch’io, è un gradito ritorno. Sanremo torna sulle mie orme artistiche”, afferma ai nostri microfoni.

“Sono impegnato con alcune manifestazioni collaterali al Festival. Presenterò alcuni miei brani, essendo io cantautore, ma anche alcuni omaggi celebri della musica italiana e ricorderò anch’io Toto Cutugno con ‘L’Italiano’. In qualche modo ripercorro quasi le sue orme. Ho avuto la fortuna di esibirmi in Europa dell’Est oltre i confini italiani e devo dire che se ti presenti sul palco oltre i confini italiani in un paese dell’Europa dell’est con una chitarra in mano non puoi andare via senza prima cantare l’italiano”, ha detto ancora.

E poi un giudizio sul Festival. “Quest’anno ci sono canzoni interessanti. Mi sono piaciute Loredana Berté e Fiorella Mannoia, interessante Annalisa a livello radiofonico, interessante anche Il Volo melodicamente e armonicamente”.

