Reggio Calabria, Ripepi su Baccellieri, Aeroporto e Bandecchi: “ecco cosa penso”

Nuova diretta social per Massimo Ripepi, consigliere comunale e candidato sindaco di Rivoluzione Rheggio. L’esponente di Alternativa Popolare non le manda a dire: “Baccellieri, che parla male di me e della mia comunità, ha detto che mi denuncia se pubblico la sua foto. Vai dall’avvocato ci vedremo in tribunale, resta una persona poco credibile.

“Reggio Calabria non la considera nessuno”

“Reggio Calabria non la considera nessuno. Come mai Meloni è venuta a Gioia Tauro e non qui? Lo sapete che Occhiuto non vuole incontrare gli imprenditori di Reggio? Antoniozzi? E’ stato eletto in Calabria ma non si è mai visto“, sottolinea Massimo Ripepi.

“Non risolviamo i problemi con Ryanair”

“Siamo contenti dell’arrivo di Ryanair anche grazie alle nostre tante battaglie ma ci sono tanti punti interrogativi. Quanto durerà la compagnia irlandere a Reggio? E’ comunque un’operazione che da respiro ma non risolve il problema dello scalo”, rimarca Massimo Ripepi.

“Ecco perchè Bandecchi ha ritirato le dimissioni”

“Bandecchi, come ben sapete, proprio questa sera ha ritirato le dimissioni. Quando ha capito che non tutti remavano nella stessa direzione ha fatto un passo indietro, subito dopo aver raddrizzato la rotta è tornato al suo posto. Falcomatà dovrebbe prendere esempio”, conclude Massimo Ripepi.

