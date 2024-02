Clamoroso Bandecchi: ha ritirato le dimissioni da Sindaco di Terni

StrettoWeb

Stefano Bandecchi ha ritirato le dimissioni da Sindaco di Terni. Aveva annunciato il suo disimpegno qualche giorno fa, nel corso di una diretta social, ma ora è tornato sui suoi passi. Da capire se si è semplicemente pentito oppure abbia messo in atto una strategia delle sue, per far sì che si parlasse sempre più di lui.

Nelle ultime ore a dir la verità aveva fatto trapelare qualcosa. Ieri, ospite di Dritto e Rovescio – su Rete 4 – aveva affermato: “da quelli che mi attaccano mi devo difendere perché fanno di tutto per convincermi a ritirare le mie dimissioni. Sento e leggo cose, ma sto resistendo. Cosa ho fatto io? In campagna elettorale, arrivando dall’1% al 54% ed eliminando prima Destra e poi Sinistra. Se mi sono eliminato da solo con le dimissioni? Avete tutti fretta, ci sono ancora 15 giorni. Oggi mi sono dimesso per un fattore interno, al mio partito ho detto che se devono essere ladri di sedie come gli altri, non servono”.

Prima di prendere la parola ieri sera in trasmissione, è stato mandato in onda un servizio che ha raccolto le testimonianze dei cittadini di Terni. “E’ deciso, questo. L’abbiamo votato. E’ impulsivo. A me piace. Le sue uscite sulle donne? Meglio quello che tante altre cose non fatte. In ogni città ci vorrebbe uno come Bandecchi. Io continuerei a sostenerlo nonostante le sue uscite, perché rende vive le città”, sono gli interventi di tanti dei ternani intervistati.

Così aveva commentato Bandecchi: “io non credo di essere molto divisivo, credo che le persone abbiano semplicemente capito che le cose io le faccio, parlo poco e faccio molto. Andando a Terni troverete una città completamente diversa. Due giornali che mi odiano non hanno potuto fare a meno di scrivere, oggi, che tutti i commercianti di Terni sono contenti, che non vedevano una fiera così da 20 anni. Ho solo portato un po’ di allegria”.

