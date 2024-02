Reggio Calabria, rimosso lo storico cartellone dei Magazzini Boom | FOTO LIVE

StrettoWeb

Dopo 55 anni scompare per sempre lo storico cartellone blu dei Magazzini Boom, installato sui muraglioni di via Possidonea e visibile sin dal Lungomare di Reggio Calabria a segnalare la presenza del tradizionale negozio di casalinghi con tutte le firme più importanti del made in Italy. Il cartellone, installato nel 1969, è stato rimosso nell’ambito dei lavori di riqualificazione dei muraglioni di via Possidonea, considerati un bene storico della città. I lavori sono realizzati grazie ad un finanziamento di 550 mila euro ottenuto dal Comune di Reggio Calabria nel programma dei “Patti per il Sud”: il progetto era stato approvato da tempo dall’Amministrazione comunale dopo un lavoro di serrato confronto con la soprintendenza archeologica che ha dettato delle prescrizioni accolte dalla progettista, l’architetto Udardi.

In un comunicato stampa dell’Amministrazione comunale di metà settembre 2023, quindi ben cinque mesi fa, lo stesso architetto Udardi spiegava che “il ripristino consiste nella valorizzazione e recupero degli elementi architettonici presenti su uno dei monumenti più caratteristici della città. Sarà estirpata tutta la vegetazione che infesta i muri e le aiuole, ripristinato il riutilizzo delle parti degradate e il consolidamento di quelle strutturali ormai in stato di deterioramento, riqualifica della vegetazione con il recupero delle aiuole presenti tra un contrafforte e l’altro ed impermeabilizzazione delle vasche di contenimento sul terreno con la piantumazione di specie autoctone. Il tutto sarà valorizzato da un fascio di luce che darà un’illuminazione artistica tra un contrafforte e l’altro. Inoltre, avvieremo un colloquio con la soprintendenza archeologica perché abbiamo pensato di inserire degli affreschi con scene identificative della città sulle superfici a semplice intonaco“.

Secondo quel comunicato, i lavori sarebbero stati completati dopo cinque mesi ma come possiamo vedere dalle immagini di questa mattina, cinque mesi dopo l’ennesimo annuncio il cantiere è soltanto appena partito. In ogni caso Reggio Calabria da oggi non avrà più il suo storico cartellone dei Magazzini Boom, che tra l’altro presentava i giunti arrugginiti ma raccontava anche un pezzo della storia e del commercio della città.

