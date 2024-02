Blu Sky Cabaret: spettacolo della Compagnia San Paolo alla Rotonda

StrettoWeb

Grossissime novità sabato 3 febbraio per gli spettatori che si sono recati ad assistere la commedia “Mprestimi a to mugghieri” di Mignemi portata in scena dalla Compagnia San Paolo alla Rotonda all’interno della 48ª stagione teatrale organizzata dal Blu Sky Cabaret. Il teatro San Bruno ha nuovamente cambiato volto rinnovandosi ancora una volta nella forma e nella sostanza, grazie alla sapiente interazione tra il padrone di casa Monsignor Angelo Casile ed il professore Pino De Gregorio Storico Scenografo Reggino e Presidente del Blu Sky cabaret.

Nelle ultime settimane è stata rinnovata tutta l’area della platea allargando la zona regia, risistemando e migliorando gli spazi dedicati al pubblico con l’installazione di nuove poltrone per un maggior comfort al pubblico che ha particolarmente apprezzato questo luogo che è ormai diventato un meraviglioso teatro ed un punto di riferimento culturale all’interno della città.

Anche ieri sera il pubblico accorso in maniera massiccia ha apprezzato il tempo che ha potuto trascorrere in teatro, grazie all’organizzazione del Blu Sky Cabaret ma soprattutto grazie alla bravura della Compagnia San Paolo alla Rotonda, compagnia teatrale amatoriale che potrebbe tranquillamente esibirsi accanto alle compagnie professionistiche per l’impegno, la bravura e la dedizione che i ragazzi mettono in ogni lavoro che portano in scena. Lavori preparati grazie alla brillante regia di Giuseppe D’Agostino ed anche ieri sera sono riusciti in maniera eccezionale a fare divertire il pubblico che si è particolarmente divertito ed entusiasmato durante tutto lo spettacolo.

Il racconto della serata

La serata ha preso il via con una gag del duo Cosimo Placanica e Caterina Borrello, attori del Blu Sky cabaret, che richiamava la prossima festa degli innamorati e che introduceva il pubblico al tema della commedia incentrato su un “prestito” della moglie tra i due protagonisti. Tre atti che sono volati ed il pubblico ha gradito rispondendo con continui e sonori applausi.

Anche stasera il Mattatore della serata è stato Giuseppe D’Agostino che ha interpretato il compare Pasqualino, accompagnato dalla solita pacata e gioviale ironia di Lucio Giordano nei panni di Lonardo a cui ha dovuto prestare la moglie interpretata da Marilena Barilà al fine di compiacere l’anziana ricca Zia d’America Cuncettina portata in scena da una superba Grazia D’Agostino. Nota di merito a Francesco Paviglianiti per la presenza scenica con cui ha interpreto il personaggio caratterista Filippinu.

Come sempre bellissimi i costumi di scena curati da Rina Catona, la bellissima e coloratissima Scenografia proposta da Giovanni Suraci, Massimo Lofaro e Daniele Paturzo e per le musiche e l’audio a dir poco perfetto gestito da Giovanni Porchi e Michele Suraci.

Infine un plauso alla professionalità di tutta la Compagnia San Paolo alla Rotonda ed ai direttori di scena Antonella Facci e Roberta Vadalà.

Il Blu Sky cabaret ringrazia sempre la famiglia Raffa per la costante presenza in teatro e per il legame di stima ed amicizia che li unisce.

Il Blu Sky cabaret vi invita a partecipare alla commedia “L’eredità dello Zio Canonico” del 24 febbraio 2024 alle ore 20.00, durante la giornata Internazionale dell’epilessia, sempre al Teatro San Bruno portata in scena dalla Compagnia Quinta Essenza di Ortì in collaborazione con la Fondazione LICE a cui verrà donato il ricavato.

Info e contatti

La rassegna invece continuerà con il ritorno del Blu Sky cabaret che si esibirà giorno 9 e 10 marzo 2024 alle ore 20.00 con “U baruni mbrugghiuni”. Per tutte le info contattateci al 3285383349 o sui social alla pagina Facebook – Instagram: bluskycabaret.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.