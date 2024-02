Reggio Calabria, prosegue la protesta degli agricoltori: “lo Stato è un nostro operaio e deve fare quello che dice il popolo”

StrettoWeb

Agricoltori e allevatori stanno proseguendo nella protesta contro la politica agricola dell’Unione Europea e la mancata difesa del settore con sit-in in tutta Italia. Graziano Tomarchio per StrettoWeb, si è recato allo svincolo di Laureana per ascoltare gli agricoltori: “ci stiamo organizzando per portare avanti la protesta, noi non molliamo. I politici? Stanno lavorando per risolvere il problema”.

Forti le parole di due donne: “lo stato è un nostro operaio e deve fare quello che dice il popolo. I sindacati? Assolutamente assenti, non ci tesseriamo più a Coldiretti. Noi vogliamo solo tutelare i nostri diritti. Quando parte la crisi? Il nostro comparto è in difficoltà da anni”.

