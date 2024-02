Reggio Calabria, la proposta dei “Micro Musei” di fumetto e mezzi artigianali d’epoca a Pellaro

StrettoWeb

“Pellaro potrebbe diventare un polo di attrazione, in compartecipazione con quello che già offre il centro reggino, ove, con aiuto di istituzioni o privati ,si allestissero in tale sede due Micro Musei. Il museo del “fumetto” e quello dei “mezzi artigianali d’epoca. Mancano i contenitori. Il contenuto, di un certo livello medio alto, lo potrebbero fornire dei concittadini, da anni cultori di queste due forme di collezionismo, presenti in Pellaro e disponibili per iniziative di tal genere. Chi ha la possibilità di far germogliare queste due idee dia la propria disponibilità”. E’ quanto afferma un cittadino di Reggio Calabria, il dottor d’Aleo.

