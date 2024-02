StrettoWeb

“Lunedì 5 Febbraio, alle ore 16.30, presso la sede di Via Veneto 60 (di fronte hotel Palace), si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo Coordinamento Grande Città di Reggio Calabria di Fratelli d’Italia”. E’ quanto afferma il Presidente FdI di Reggio Calabria, Ersilia Cedro.

“Sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione politica che vive la città, ma soprattutto sulle azioni che FdI intende mettere in campo per ridare una speranza per il futuro di Reggio“, conclude Cedro.

