Reggio Calabria, l’odissea di Pietro Marra: “tour in 9 uffici di Poste Italiane per avere una Postepay Green”

“Si è concluso da poco il mio tour presso gli uffici di Poste Italiane di Reggio Calabria, in quanto da questa mattina e soltanto dopo aver girato circa “nove” uffici sono riuscito ad avere una Postepay Green per minorenni”, è quanto racconta Pietro Marra, presidente del MAP. “Stavo per mollare ma alla fine non mi sono arreso e dopo mezza giornata ci sono riuscito, finalmente grazie all’ ufficio “1” (in tutti i sensi) di Via Vittorio Veneto ho raggiunto la meta, ma con grande stress e perdita di tempo visto che ho iniziato dall’ufficio “centro” di Via Miraglia passando in seguito dall’ufficio “5” di Via Cantaffio (Sbarre) dove il miracolo stava per avverarsi ma alla fine la busta con i pin non si associava alla carta“, rimarca Marra.

Il tour di Marra

“Ho ripreso il mio percorso verso l’ufficio “14” di Via del Gelsomino (CE.DI.R), poi verso l’ ufficio di “10” di Modena, “12” di Via Pio XI e il “7” di Via Damiano Chiesa che non effettuavano orario continuato, quindi verso l’ufficio “9” di Via Ecce Homo (vicino stadio) , poi verso l’ufficio “11” di Via Gebbione (zona aeroporto) e infine verso l’ ufficio “1” di Via Vittorio Veneto dove si è concluso il mio tour anche in modo gradevole, visto che gli impiegati dopo le mie domande se avevano a disposizione questa mitica Postepay Green si sono messi a disposizione e al mio turno abbiamo concluso piacevolmente il tutto”, rimarca Pietro Marra. “Mi dispiace per Poste Italiane anche perché è un’azienda seria e non avere questa carta a disposizione presso gli uffici non è piacevole e inconvenienti come questi non dovrebbero accadere perché fosse successo a persone anziane o disabili, sicuramente si sarebbero arrese”, conclude Marra.

