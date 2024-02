Reggio Calabria, Olimpiadi di Astronomia: 3 ragazze dell’I.C. “Telesio” alla prova interregionale | NOMI

StrettoWeb

Che Bernardino Telesio fosse anche uno studioso di astronomia si sapeva, ed anche si sapeva che all’Istituto Comprensivo “B. Telesio” si insegna a volare alto. Ma pochi forse sapevano che da diversi anni la famosa scuola di Reggio Calabria si è inserita in diversi circuiti che stimolano sempre più i ragazzi a sprigionare il loro massimo potenziale e a puntare a raggiungere obiettivi concreti per rinforzare non solo il loro carattere ma anche le basi sulle quali poggiare il loro futuro e, perché no, di tutto ciò che li circonda. Fra le tante “prove” una in particolare in queste ore è sotto gli occhi della squadra della Dirigente Dottoressa Marisa Maisano: i Campionati Italiani di Astronomia 2024 ai quali hanno ottenuto l’ammissione alla seconda prova ben tre allieve dell’istituto.

Caterina Ieracitano, Martina Ferrante e Nicole Torchitti, guidate dalla Professoressa Giovanna Mafodda, dopo avere superato il taglio del 6 dicembre, al quale hanno partecipato oltre 12mila ragazzi in tutta Italia, e dopo avere seguito un corso di preparazione specifico con la Professoressa Angela Misiano, presso il planetario Phitagoras, rappresenteranno i loro compagni ed il loro Istituto alla prova interregionale che si svolgerà il 7 febbraio presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, dove svolgeranno problemi sulla gravitazione universale, le leggi di Keplero ed i movimenti della volta celeste.

“L’augurio per le ragazze è, prima di tutto, che possano soprattutto divertirsi e dimostrare la loro passione per la materia inserendo questa gara nel bagaglio di esperienze e, perché no, di superare anche questa selezione e raggiungere la finale nazionale per poi volare, chissà, come diceva il famoso Buzz Lightyear: “verso l’infinito ed oltre!””, si legge nella nota della scuola.

