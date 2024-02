Reggio Calabria: NOI per Santa Caterina incontra i cittadini

StrettoWeb

“Come programmato, malgrado la giornata uggiosa, l’Associazione NOI per Santa Caterina, ieri sabato 24 febbraio in villetta Enza ed Iliano Sant’Ambrogio, era presente con il gazebo per discutere, intervistare, denunciare, associare, i cittadini che si sono avvicinati. Grazie a tutti, siete stati tantissimi, questo è il termometro di un’alta sensibilità rispetto ai tanti problemi che assillano il quartiere“. Lo si legge in una nota stampa dell’Associazione NOI per Santa Caterina.

“Uniti nella partecipazione, assieme nella condivisione, facciamo fronte comune per cambiare il quartiere che tutti amiamo, non a parole ma con i fatti. L’iniziativa del gazebo, ormai consolidata, continuerà, ne daremo comunicazione per tempo ai corrionali. Avanti così!“, conclude la nota dell’associazione reggina.

