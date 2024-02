Reggio Calabria, maxi rissa in discoteca nella notte: giovane pestato, è gravissimo al GOM

StrettoWeb

Un sabato sera da incubo quello di ieri a Reggio Calabria per un giovane pestato a sangue a Catona mentre si trovava in discoteca per trascorrere un sabato di divertimento con amici. Il giovane dopo l’aggressione è stato soccorso e trasportato agli ospedali Riuniti di Reggio Calabria rimediando una frattura dello sfenoide oltre ad una emorragia cerebrale e al momento si trova ancora ricoverato in prognosi riservata.

Si tratta dell’ennesima rissa che denota il degrado sociale in cui è sprofondata la città di Reggio Calabria negli ultimi anni.

