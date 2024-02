Reggio Calabria, il Kiwanis Club Agorà contro il cyberbullismo al Liceo Gullì

StrettoWeb

Nell’ambito della settimana dedicata al cyberbullismo, il Kiwanis Club Agorà ha promosso un interessante incontro dal tema “Nativi digitali: pericoli e vantaggi del web. I nuovi orizzonti dell’intelligenza artificiale”, presso la sede Marconi del Liceo Statale Tommaso Gullì. Ad approfondire la tematica ai numerosi studenti presenti, ci si è avvalsi della competenza del dott. Antonio Luciano Battaglia, ex funzionario della Polizia Postale e delle Comunicazioni, esperto di analisi web, cyber-security, Cyberbullismo e Cyberintelligence e che, durante gli ultimi 11 Anni di servizio, si è occupato di reati gravi contro i minori, Cyberbullismo, pedopornografia e adescamenti online, con particolare riferimento alla computer forensic, ovvero l’analisi dei dispositivi informatici mobili e fissi, per l’individuazione dei responsabili dei reati nei confronti delle fasce deboli.

L’iniziativa ha riscontrato enorme interesse tra ragazzi e docenti presenti che hanno seguito con attenzione sia la relazione del dott. Battaglia che i video proiettati durante l’incontro, interagendo positivamente con interventi significativi in considerazione dell’attualità e della delicatezza dell’argomento trattato. All’incontro hanno partecipato anche l’Ispettore Orazio Massimo Guttuso e l’Assistente Capo Coordinatore Marco Pisani della POLFER, che hanno intrattenuto gli studenti su tematiche inerenti la prevenzione in ambito ferroviario presentando il progetto “Train to be cool” che la Polfer sta portando avanti in collaborazione col MIUR.

L’alta incidenza di studenti pendolari presenti, che spesso utilizzano il treno per spostarsi, ha contribuito ad animare il dibattito sull’importanza delle norme da rispettare per evitare gli incidenti evidenziati nelle interessanti clip video che gli agenti hanno proiettato a corredo del loro intervento. Il presidente del KC Agorà, Mariolina De Benedetto, ha concluso l’incontro ringraziando tutti i convenuti e, in particolare, il Dirigente Scolastico del Liceo Gullì, dott. Franco Praticò, per l’opportunità che offre sempre agli studenti di approfondire tematiche socialmente significative con appropriate iniziative di spessore valoriale.

