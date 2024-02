Reggio Calabria: iniziati i lavori di bonifica dell’Arena Lido abbandonata da anni | FOTO

StrettoWeb

Sono iniziati oggi i lavori di bonifica all’esterno dell’Arena Lido a Reggio Calabria. La struttura è ormai abbandonata da anni e la Castore oggi sta lavorando all’esterno per spostarsi poi nei prossimi giorni all’iterno.

Si spera che questa bonifica sia un preludio di lavori che ripartano dopo tantissimi anni in cui la struttura che si trova nel piazzale Monsolini adiacente al Lido Comunale è stata completamente abbandonata.

I lavori dell’Arena Lido erano iniziati nel 2000, quando la giunta Falcomatà di quel tempo e Legambiente avevano proposto e ottenuto l’abbattimento della vecchia Arena per costruirne una più moderna ad alto livello architettonico. Infatti, per la nuova Arena era stato progettato un tetto apribile, per tenerlo chiuso d’inverno e aprirlo in estate. Un bel progetto, ma nel 2004 i lavori vengono fermati e il cantiere posto sotto sequestro; da allora sono trascorsi 12 anni e ancora oggi è tutto in stato di abbandono.

Nel 2011 la giunta Arena aveva espresso parere favorevole per iniziare i lavori e completare la struttura ma i lavori non sono mai stati ripresi e il luogo è diventato un rifugio per senza fissa dimora.

