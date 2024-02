A Reggio Calabria l’incontro col direttore di Avvenire, Marco Girardo

StrettoWeb

“Transizione digitale, giornalismo e deontologia professionale”. È questo il tema del prossimo corso di formazione per giornalisti e operatori della comunicazione che si svolgerà il primo marzo, dalle 16:00 alle 18:00 nell’Aula Magna “Vittorio Mondello” del Seminario Arcivescovile “Pio XI” di Reggio Calabria. Il corso è organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Calabria in collaborazione con l’Istituto di formazione politico-sociale, monsignor Lanza, l’Istituto superiore di Scienze religiose “Monsignor Zoccali” e con l’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali di Reggio Calabria.

Dopo i saluti introduttivi dell’arcivescovo Morrone, la relazione del corso sarà sviluppata da Marco Girardo, direttore del quotidiano della CEI, “Avvenire”, esperto nella transizione dell’informazione nel contesto digitale e componente di un importante Comitato scientifico dell’Università Cattolica. Girardo relazionerà sulla necessità, anche per i giornali, di affrontare la transizione digitale nel modo più utile e corretto.

Gli aspetti deontologici della transizione digitale nel mondo del giornalismo saranno evidenziati dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri. Il corso si terrà il giorno 1 marzo 2024, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, nell’Aula Magna “Vittorio Mondello” del Seminario Arcivescovile “Pio XI” di Reggio Calabria, in via Pio XI n. 236. La partecipazione al corso prevede, per i giornalisti, l’erogazione di crediti formativi deontologici. Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale formazionegiornalisti.it

