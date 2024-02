Reggio Calabria, incidente sul raccordo: auto fuori strada | FOTO

StrettoWeb

Un incidente si è verificato a metà mattinata di oggi, venerdì 23 febbraio, a Reggio Calabria. Come si può vedere nelle foto a corredo un’auto, un’utilitaria, è finita fuori dalla carreggiata sul raccordo, nella zona sud della città, in direzione nord. Da chiarire la dinamica del sinistro e se fossero coinvolte altre vetture. La parte anteriore dell’auto risulta rivolta verso il muro, ma alcuni danneggiamenti sono nella parte posteriore.

L’incidente ha provocato qualche disagio al traffico, con le vetture in coda provenendo dalla zona sud verso nord, ma solo per un brevissimo periodo di tempo. La carreggiata risulta al momento libera. Non sembrerebbero esserci state particolari e gravi conseguenze al conducente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.