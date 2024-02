Reggio Calabria: il 10 Febbraio 2024 la celebrazione del Giorno del Ricordo

StrettoWeb

Si è svolta il 10 Febbraio 2023, alle ore 17:30 in piazza San Giorgio al Corso, nella città di Reggio Calabria, il “Giorno del Ricordo”, istituito con Legge 30 marzo 2004, n.92, per commemorare i Martiri delle foibe e gli Esuli. Per l’evento è stato chiesto il patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale e sono stati invitati a presenziare il Sindaco, l’Assessore alla Cultura, i Consiglieri Comunali, le associazioni locali, i dirigenti scolastici e l’intera cittadinanza.

Gli organizzatori del Comitato 10 Febbraio hanno invitato tutti a partecipare alla cerimonia, “con la quale vogliamo ricordare il sacrificio dei Martiri delle foibe e il dramma degli Esuli che furono costretti con il terrore ad abbandonare terre da sempre italianissime”.

