Reggio Calabria, Fratelli d’Italia nei quartieri della città: incontro con i cittadini di Modena, Ciccarello, San Sperato

Fratelli d’Italia inizia gli incontri con i cittadini per confrontarsi sulle problematiche e le esigenze della città di Reggio Calabria. Oggi, presso i locali di via Ciccarello (di fronte ex Polveriera) si è svolto il primo di questi incontri con i cittadini di Modena, Ciccarello, San Sperato.

Il presidente del coordinamento di FdI della città Reggio Calabria, Ersilia Cedro, ha detto: “il nostro obiettivo è stare tra la gente, i primi protagonisti devono essere proprio i cittadini. I problemi di questa zona? Lo svincolo di Modena, i rifiuti, gli incendi e tanto altro”.

Reggio Calabria, Ersilia Cedro (Fdi): "vogliamo stare tra la gente"

Valerio Nucera, del coordinamento cittadino con delega al turismo di Fdi, afferma: “siamo pronti a confrontarci con i cittadini. Questo è un quartiere trascurato molto bello ma assolutamente trascurato dall’amministrazione comunale“.

Reggio Calabria, le parole di Valerio Nucera del coordinamento cittadino con delega al turismo di Fdi

