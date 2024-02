Reggio Calabria, enorme incendio di rifiuti ad Arghillà nella notte

StrettoWeb

Un grosso incendio è divampato questa sera ad Arghillà nella periferia nord di Reggio Calabria. L’incendio ha interessato una discarica a cielo aperto nella zona dove dovrebbe esserci la piazza intitolata a don Italo Calabrò. La strada quotidianamente viene percorsa da giudici, avvocati e altri rappresentanti dello Stato che devono raggiungere la casa circondariale di Arghillà appunto. Il quartiere allo stato attuale si trova in totale abbandono da anni con montagne di spazzatura che spesso vengono date alle fiamme in una sorta di zona franca del crimine in cui lo Stato ha perso ogni tipo di controllo.

Proprio ieri il deputato Francesco Cannizzaro ha chiesto ufficialmente una visita della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle periferie.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.