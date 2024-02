Reggio Calabria, condono edilizio: dirigente e assessore non si presentano in commissione

StrettoWeb

Il consigliere comunale Massimo Ripepi, presidente della IX commissione Controllo e Garanzia del comune di Reggio Calabria, aveva convocato per questa mattina una seduta durante la quale sarebbero stati ascoltati il Dir. Urbanistica Marco Di Donna e l’Assessore Elisa Zoccali in merito al condono edilizio. Ebbene entrambi non si sono presentati, disertando di fatto e senza giustificazione un incontro che avrebbe fatto chiarezza su un argomento quanto mai delicato.

Pur di avere un interlocutore sono anche stati chiesti dieci minuti di pausa per provare, informalmente, a chiamare assessore e dirigente chiedendo loro di presenziare alla Commissione, ma non si è presentato nessuno.

“Sono nuovi e non hanno contezza dell’obbligatorietà di partecipare – ha provato a spiegare Ripepi -, ma so che sapevano della convocazione. Non è arrivata però alcuna giustificazione e questo mi preoccupa molto, perché la questione del condono è importantissima. Avrei voluto chiedere loro contezza del fatto che, a quanto mi risulta, da quando è stata avviata la piattaforma sono arrivate quasi tremila richieste, ma ne sono state trattate pare 1400 dai tecnici interni e poco più di 15 dai tecnici esterni“.

