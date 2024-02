Reggio Calabria: cerimonia di consegna dei locali della Regione all’Accademia Belle Arti

StrettoWeb

Si terrà giovedì 29 febbraio 2024 alle ore 10:15 presso l’aula Magna “G. Marino” Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria la cerimonia di consegna dei locali concessi, in comodato d’uso gratuito, all’Accademia dalla Regione Calabria con delibera di Giunta n. 235 del 29 maggio 2023, per la durata di dieci anni. Prima dell’avvio degli interventi, a suggellare questo importante momento, ci sarà la consegna ufficiale delle chiavi.

Per l’occasione, saranno presenti il Vicepresidente della Regione Calabria Giuseppina Princi firmataria della delibera di Giunta n. 235 del 29 maggio 2023, il Presidente dell’Accademia Dott.ssa Maria Cerzoso, il Direttore Piero Sacchetti. Interverranno le massime autorità cittadine e la cittadinanza tutta.

Nel corso della Cerimonia verrà presentato il progetto di utilizzo dei locali che, appena ultimato, renderà fruibili spazi ampi, moderni, e funzionali al trend in crescita dell’Accademia, favorendo lo sviluppo culturale della Città e dell’intero territorio metropolitano.

I locali saranno infatti destinati ad essere utilizzati per funzioni strumentali alla didattica nonché per gallerie espositive e sale di lettura a beneficio degli studenti, della comunità accademica e della cittadinanza.

