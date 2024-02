Reggio Calabria, gran Carnevale a Pellaro | FOTO

StrettoWeb

Ritorna, dopo 3 anni di fermo, la tradizionale Sfilata in maschera organizzata dalla Pro Loco Reggio Sud APS a cui prendono parte le scuole di danza del territorio Pellarese. La 12esima edizione si è svolta a Pellaro lungo la Via Nazionale e Longitudinale per far tappa in piazza stazione, dove si sono svolte le premiazioni, dopo gli spettacoli di ogni scuola di danza. “Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento: Tina Cara e le sue allieve della scuola di danza Salsabor DanzaeFitness ; Silvia Ferro e le sue allieve della scuola di danza Danzantes Silvia Ferro ; Aurelio Calabrò con i suoi allievi della scuola di danza Aurelio Bailando Calabrò ; Augusta Ricciardi e Filippo de Salvo con le loro allieve della scuola di danza Jazzballetschool. Grazie e complimenti ancora siete stati tutti favolosi. Complimenti agli artisti di strada, il trampoliere Elisa e lo spettacolo del mangiafuoco Mario della compagnia GiocoleReggio – Performers e Artisti di strada. Grazie ai nostri sponsor, i commercianti di Pellaro e Bocale che hanno contribuito economicamente, rendendo possibile l’evento“, rimarca la nota.

“Grazie alle forze dell’ordine: polizia, carabinieri, vigili urbani . Grazie al sig Antonino Monteviso ed i ragazzi del SAFETY- HOSTESS – Odv – Protezione Civile ” Le Aquile” Reggio Calabria , grazie al gruppo di guardie Ampana Gepa. Grazie al servizio Ambulanza di Giuseppe Romeo, al servizio Antincendio Riggio per la fornitura degli estintori. Grazie ai nostri instancabili soci: Peppe, Paolo, Carmen, Pietro, Paolo, Ninetto e la nostra presidente Concetta Romeo. Grazie a tutti i bambini i loro genitori, tutta la cittadinanza intervenuta, nonostante il maltempo che non ha fermato la voglia di far festa riportando l’allegria del carnevale con le musiche, balli , spettacolo ravvivando la cittadina Pellarese, e non finisce qui. Vi aspettiamo Martedì 13 alle 18.30 presso il Salone Teatro delle Suore Salesiane Oblate del Sacro Cuore a Pellaro, per la chiusura delle 4 giornate della manifestazione Bentornato Carnevale 2024, con la tradizionale farsa carnevalesca a cura dell’Associazione socio culturale “Gli Amici del Musical”, conclude la nota.

