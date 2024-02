Reggio Calabria, la denuncia di Caridi: “a Modena centinaia di famiglie senz’acqua”

StrettoWeb

“Non ci sono più parole per descrivere lo scempio cui quotidianamente siamo costretti ad assistere. Nel quartiere Modena centinaia di famiglie con bimbi, anziani e invalidi, senz’acqua da più di quattro giorni, stanno vivendo un incubo infinito. È così periodicamente anche in altre aree della Città”. E’ quanto scrive in una nota il Consigliere comunale Antonino Caridi. “Ma oltre al danno la beffa di una amministrazione totalmente assente che cerca anche di farsi beffa della esasperazione dei cittadini. Di quale ritorno alla normalità parla il Consigliere delegato Barreca? Di un’autobotte? Di alcune zone parzialmente servite? E dopo giorni? Di quale attenzione dell’amministrazione parla? E dov’era sino ad oggi, Lui e l’amministrazione che oggi rappresenta e che governa la nostra Città da anni. Vada a spiegarlo ai cittadini. Venga con me a Modena. Ci metta la faccia, invece di continuare a scrivere sterili comunicati stampa. Vada da ogni singola famiglia ferita e umiliata a chiedere scusa. Chieda loro se avvertono la presenza dell’amministrazione. Altro che scuse e comunicati per cercare di salvare la faccia, vada a casa, si dimetta”, rimarca Caridi.

“E in tutto questo, dov’è il Sindaco Falcomatà? A fare altri video o a rivendicare i meriti per opere, invece, da attribuire all’impegno altrui? O in vacanza, mentre Reggio Calabria affonda? E dove sono i suoi difensori d’ufficio a convenienza? Sento, invece, il bisogno di ringraziare il responsabile Sorical Francesco Berna e il Comandante della Polizia Locale di Reggio Calabria Dott. Zucco per essersi sin da subito prodigati. Altro che Barreca, altro che Falcomatà, altro che amministrazione comunale”, conclude Caridi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.