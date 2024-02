Reggio Calabria, associazione di promozione sociale cerca una figura professionale

StrettoWeb

L’Associazione reggina Espero cerca una figura da inserire nel proprio organico. Espero è un’associazione di promozione sociale operante a Reggio Calabria e provincia dal 2010 con progetti educativi per bambini e ragazzi. Ambito di interesse della stessa, educazione ad ampio raggio, promozione del territorio e tutela dell’ambiente.

L’associazione cerca per avvio nell’organico, un giovane laureato in materie economiche con dimestichezza o propensione per i programmi gestionali e di fatturazione, bilanci, rendicontazioni di progettazione sociale: propensione al lavoro di squadra. L’associazione offre per avvio del rapporto di lavoro, un tirocinio formativo retribuito con successivo contratto di apprendistato. Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum a: lavoroareggio@gmail.com

