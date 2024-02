Reggio Calabria, al Liceo Da Vinci incontro con il procuratore di Palma sui reati del web

StrettoWeb

Si è svolta questa mattina presso l’Aula Magna del Liceo Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, l’importantissima conferenza sul tema “Reati sul Web. Una sfida culturale ed educativa da affrontare” in cui il procuratore del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, Dott. Roberto di Palma ha incontrato i ragazzi del Liceo da Vinci.

La manifestazione è organizzata nell’ambito delle attività sulla Legalità a cura del Dipartimento di Filosofia del Liceo. Durante la conferenza sono intervenuti il Dirigente Scolastico, Dott. Francesco Praticò e le docenti referenti sulla Legalità, prof.sse Caterina Capponi e Stella Iaria.

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, il procuratore di Palma ha affermato: “sui ragazzi oggi gravano tante responsabilità, prima fra tutte la circostanza che spesso non vengono supportati dal mondo esterno e quindi si avventurano in un mondo che è senza regole perchè il mondo di internet purtroppo non ha delle regole e di conseguenza devono essere attrezzati per entrarvi dentro senza cadere nelle trappole“.

"Reati sul Web": intervista al Procuratore del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, Dott. Roberto di Palma

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.