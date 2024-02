Reggio Calabria: a breve le prossime attività dell’associazione Don Milani

StrettoWeb

“L’Associazione di volontariato Don Lorenzo Milani da anni impegnata nell’ambito del terzo settore della nostra città ed in modo particolare in tutte quelle che sono le attività collegate al mondo della devianza minorile, nella prossima riunione del Consiglio Direttivo che si terrà venire pomeriggio, delineerà le successive attività della Don Milani, come numerosi incontri di formazione nelle scuole ed anche diverse attività con i minori collocati in comunità“. Lo scrive in una nota Filippo Pollifroni, presidente dell’Associazione di volontariato Don Lorenzo Milani.

“La Don Milani non si ferma perché soltanto con la presenza costante possiamo contribuire alla crescita della nostra città“, conclude la nota stampa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.