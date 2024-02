Reggio BiC in campo per i playoff. Con uno sguardo all’Eurocup

StrettoWeb

Manca sempre meno al match di sabato pomeriggio presso il PalaCastrum di Giulianova tra i campioni d’Italia del Giulianova e la Reggio Bic. La formazione reggina partirà alla volta di Giulianova dove proverà in ogni modo a ribaltare i favori del pronostico cercando di recuperare il gap di gara uno. Nella prima sfida, giocata al PalaCalafiore, i bianco amaranto hanno subito un avvio in salita, che li ha visti farsi sotto dalla fine del terzo quarto, per poi concludere la gara sul meno 18. Coach Antonio Cugliandro ha lavorato in settimana per studiare le mosse giuste per cercare l’impresa ma anche per far sì che i ragazzi disputino un match totalmente diverso della gara d’andata.

All’orizzonte c’è l’Eurocup

Nel frattempo fervono anche i preparativi per l’inizio dell’Eurocup in programma dal 7 al 10 marzo al Palacalafiore di Reggio Calabria. La compagine reggina organizzerà un girone della qualificazione all’Eurocup e si troverà davanti ad un “tour de force” di basket in carrozzina appena dopo i playoff. Reggio sarà protagonista all’interno di un evento internazionale importantissimo. Una tre giorni intensa e piena di gare tra formazioni provenienti da Francia, Turchia, Spagna e i padroni di casa della Reggio Bic.

Dove guardare Reggio BiC-Giulianova

Prima di pensare all’Eurocup, però, spazio al quarto di finale scudetto: match contro Amicacci Giulianova alle 14:30 che si potrà seguire in diretta streaming sul canale YouTube della formazione campione d’Italia del Giulianova.

