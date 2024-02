Reggio BiC, Anton Fikov tra Giulianova ed Eurocup

StrettoWeb

Anton Fikov della Reggio BiC parla in vista della gara di Giulianova. L’atleta bulgaro argomenta riguardo il pregara Playoff – Scudetto contro in casa dei campioni d’Italia in programma domani, sabato 24 febbraio. Ecco le sue impressioni e anche un pensiero sull’imminente inizio della manifestazione continentale Eurocup.

Che gara ti aspetti?

“Mi aspetto una gara molto difficile. Faremo del nostro meglio per vincere la gara e spero che accada”.

Gara-uno ha visto Giulianova vincere contro una Reggio Bic un po’ sopita all’interno del quarto di finale scudetto. Dovrà essere una gara di “riscatto” nonostante ci siano altre sfide da giocare. Cosa puoi dirci di questa stagione?

“Credo che non sarà lo stesso tipo di gara. Si vedrà un’altra Reggio Calabria contro Giulianova. In queste due settimane abbiamo fatto il massimo per recuperare e correggere gli errori e daremo tutto. Riguardo la stagione, penso che ora ci stiamo legando di più e faremo del nostro meglio per l’Eurocup tra due settimane”.

L’anno scorso hai giocato a Battipaglia, quest’anno la prima esperienza in Serie A con la Reggio BIC: sei comunque un reggino d’adozione come i tuoi compagni di squadra, come Ivanov e non solo. Cosa ti aspetti dagli impegni futuri?

“Sono sicuro che continueremo a giocare insieme come fratelli. Sia io che Ivanov e tutti gli altri daremo il massimo e speriamo di fare anche meglio per il futuro”.

Che stagione sarà senza coach Cugliandro alla guida della Bulgaria?

“Questa è una domanda difficile. Continueremo ad allenarci come facciamo qui, conservando la nostra amicizia con Antonio e continueremo a lavorare cercando di continuare nel progresso che abbiamo iniziato. Sarà difficile ma nello sport è così, sono cose che accadono e continueremo a lavorare.”

Manca sempre meno all’Eurocup. Che cosa ti aspetti da questo evento così importante qui a Reggio Calabria?

“Sono molto contento del fatto che l’Eurocup si giochi qui a Reggio. E spero che dando il massimo potremo arrivare primi e giocare le finali. Questo è il nostro obiettivo e faremo tutto il possibile per farlo diventare realtà”.

